Политолог Марков назвал заявление против себя дискредитацией Путина

Политолог Сергей Марков заявил "Газете.Ru", что житель Златоуста, написавший на него заявление за дискредитацию российской армии, "ищет хайпа" или действует по заданию "организованной преступной группировки".
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