Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Особняк неплохой и цена приемлемая. Надо посмотреть, что там за соседи, а то может какие отмороженные наркоманы.В США продают осо...
  • Betahon
    Жить с пьющим жидом хуже, чем просто проживать в БОМЖатнике!Адвокат Катя Горд...
  • Георгий Михалев
    Ну и кому ты теперь нужна с нерабочей губой?Блогер Виктория Б...

Политолог Марков назвал заявление против себя дискредитацией Путина

Политолог Марков назвал заявление против себя дискредитацией Путина

Политолог Сергей Марков заявил "Газете.Ru", что житель Златоуста, написавший на него заявление за дискредитацию российской армии, "ищет хайпа" или действует по заданию "организованной преступной группировки".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх