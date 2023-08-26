Новости, события, факты

146 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Салов
    Если международные правила идут в разрез с  нашими внутренними правилами,то с чего это мы должны эти международные пр..."Россия не уважае...
  • valentina sergeeva
    Молодцы, ребятки! Храни вас Господь!"Натовская техник...
  • фарид сабиров
    Давно надо прямо на границе мочить все что движется к бандеровцам."Натовская техник...

Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились

Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились

Иностранные компании смогут зайти в Крым после деоккупации полуострова. Об этом заявил, обращаясь к участникам третьего саммита «Крымской платформы» глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Мойша зеленский решил Крым продать, только так их как он придурков, не нашёл.
Ответить
8 час.
Наталия Кузнецова
Таких идиотов ещё поискать! Наш Крым он распродаёт, гнида!!! Совсем о...ел!
Ответить
7 час.
alexk56 Карт
Остап Бендер завистливо курит за амбаром.
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх