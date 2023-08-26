Иностранные компании смогут зайти в Крым после деоккупации полуострова. Об этом заявил, обращаясь к участникам третьего саммита «Крымской платформы» глава киевского режима Владимир Зеленский.
Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Мойша зеленский решил Крым продать, только так их как он придурков, не нашёл.
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8 час.
Наталия Кузнецова
Таких идиотов ещё поискать! Наш Крым он распродаёт, гнида!!! Совсем о...ел!
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7 час.
alexk56 Карт
Остап Бендер завистливо курит за амбаром.
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52 мин.
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