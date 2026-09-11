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Казанда ике машина катнашындагы авариядән соң 67 яшьлек хатын-кыз хастаханәгә озатылган

Казанда ике машина катнашындагы авариядән соң 67 яшьлек хатын-кыз хастаханәгә озатылган

Шаһитлар социаль челтәрләрдә Казанның Волгоград һәм Короленко урамнары чатында булган җитди юл-транспорт һәлакәте турында хәбәр итте.

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