Криптокомпания DEBT Box попросила суд продолжить разбирательство с SEC

Криптовалютный стартап DEBT Box обратился к Окружному суду штата Юта с просьбой отклонить ходатайство SEC о прекращении судебного процесса против него, определив действия регулятора как «стратегический ход».
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