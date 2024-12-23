Средняя зарплата на Урале все еще ниже средней по РФ

Средняя зарплата в Свердловской области все еще ниже, чем в среднем по РФ. Особенно это заметно в бюджетной сфере, заявил на пресс-конференции председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.
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