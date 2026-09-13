Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Anthropic раскрыла, как Claude применяли для шпионажа и пропаганды

Anthropic раскрыла, как Claude применяли для шпионажа и пропаганды

В компании узнали, что Claude помог иранским военным создать справочники, помогающие отслеживать позиции американских кораблей и персонала Иран в ходе конфликта с США применял модель ИИ Claude от Anthropic для отслеживания перемещения ВМС США и пропаганды, пишет Axios со ссылкой на доклад Anthropic.

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