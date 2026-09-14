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Русский Днепропетровск

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Славянск-Краматорск: На южном фланге «Центровые» безжалостно режут оборону Доброполья пополам

Славянск-Краматорск: На южном фланге «Центровые» безжалостно режут оборону Доброполья пополам

Радомир Маркуш 14 сентября 2026 г., 17:05   5 тысяч укровояк Билецкого, обороняющие «фортецю», обречены — и точно знают, что живыми из города они не выйдут ….

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