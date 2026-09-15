«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО

Кадры, которые не оставляют равнодушным даже искушенного наблюдателя. Пожилая женщина в зоне СВО подходит к лежащему на земле беспилотнику, спокойно снимает закрепленный на нем груз, демонстрирует находку человеку за кадром и так же аккуратно кладет ее на землю.