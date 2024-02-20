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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

От отставки правительства до «удара по Флориде»: почему послание Путина имеет ключевое значение для России и мира

От отставки правительства до «удара по Флориде»: почему послание Путина имеет ключевое значение для России и мира

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, говорится на сайте Кремля. Почему этот формат обращения президента к парламенту сохранился на протяжении десятилетий и что ждать от выступления Владимира Путина в последний день месяца – в материале «ФедералПресс».

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