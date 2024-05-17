Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Футболиста «Спартака» Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае. Об этом сообщила голландская газета Parool.

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