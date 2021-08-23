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В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT

Россия работает над созданием альтернативы на случай санкций.фото: freepik.com Директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел (МИД) России Дмитрий Биричевский рассказал о начале работы по созданию аналога SWIFT.

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