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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Дорожко перейдет в СКА из «Витязя» в результате обмена

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Дорожко выступает за «Витязь» с 2022 года. В этом сезоне 26-летний вратарь провел 29 матчей, отражая 92,5% бросков по воротам при коэффициент надежности 2,67.

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