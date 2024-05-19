Дзюба о победе Усика над Фьюри: молодец Усик, заслужил, правда

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал в своих соцсетях победу украинца Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей, отметив, что украинец победил заслуженно.
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