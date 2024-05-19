Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 293 подписчика

Дзюба о победе Усика над Фьюри: молодец Усик, заслужил, правда

Дзюба о победе Усика над Фьюри: молодец Усик, заслужил, правда

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба прокомментировал в своих соцсетях победу украинца Александра Усика в бою с британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей, отметив, что украинец победил заслуженно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх