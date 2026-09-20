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Tesla Engineers Audit Chinese Suppliers As Optimus Commercialization Nears

Tesla Engineers Audit Chinese Suppliers As Optimus Commercialization Nears

Tesla Engineers Audit Chinese Suppliers As Optimus Commercialization Nears About a month after JPMorgan analysts toured Tesla's Fremont factory and confirmed a "targeted four-month transition following the end of S/X production in May" to humanoid production lines, a new report on Friday says that Tesla engineers arrived in China to inspect robotics component suppliers, as Elon Musk appears to be moving closer and closer toward the commercialization of humanoid robots.

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