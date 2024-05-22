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Каманцев о ВАР в России: «Скорее внедрим его в Первой лиге, чем отменим. Система работает все быстрее, задержек все меньше»

— Насколько шоком кажется то, что ВАР только ввели, а в Европе уже хотят от него отказаться? — У нас был момент, когда из‑за ухода hawk‑eye [системы электронного судейства] мы оказывались в ситуации, когда ВАР мог не быть хотя бы в первых турах.

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