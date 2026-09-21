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Воронежские новости

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Воронежская область под желтым уровнем погодной опасности

Воронежская область под желтым уровнем погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области. Синоптики предупреждают о грозе и порывистом ветре (до 16 м/с), которые застанут воронежцев с 6:00 до 18:00 22 сентября.

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