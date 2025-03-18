Когда подешевеют товары в России в связи с падением курсов доллара и евро?

Курсы евро и доллара падают, а значит, закупочные цены на импортные товары падают вместе с ними. Когда потребители увидят результаты такого удешевления на прилавках магазинов? Доллар на межбанковском рынке — ниже 81 рубля, евро — ниже 89 рублей.