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Когда подешевеют товары в России в связи с падением курсов доллара и евро?

Когда подешевеют товары в России в связи с падением курсов доллара и евро?

Курсы евро и доллара падают, а значит, закупочные цены на импортные товары падают вместе с ними. Когда потребители увидят результаты такого удешевления на прилавках магазинов? Доллар на межбанковском рынке — ниже 81 рубля, евро — ниже 89 рублей.

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