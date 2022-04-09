В Кузбассе женщина через соцсети объявила в розыск свою 19-летнюю дочь

Утром 9 апреля в популярном паблике соцсети “Вконтакте” появился пост от подписчицы, в котором женщина просит интернет-пользователей помощи в поисках своей 19-летней дочери Елены Трофимовой, которая пропала несколько дней назад в городе Берёзовский.