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В Кузбассе женщина через соцсети объявила в розыск свою 19-летнюю дочь

В Кузбассе женщина через соцсети объявила в розыск свою 19-летнюю дочь

Утром 9 апреля в популярном паблике соцсети “Вконтакте” появился пост от подписчицы, в котором женщина просит интернет-пользователей помощи в поисках своей 19-летней дочери Елены Трофимовой, которая пропала несколько дней назад в городе Берёзовский.

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