Водитель грузовика осужден на 2,5 года за ДТП с погибшим в Тихорецке

В Тихорецком районе вынесен приговор 41-летнему жителю Гулькевичского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека.
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