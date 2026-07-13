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Царьград

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Водитель грузовика осужден на 2,5 года за ДТП с погибшим в Тихорецке

Водитель грузовика осужден на 2,5 года за ДТП с погибшим в Тихорецке

В Тихорецком районе вынесен приговор 41-летнему жителю Гулькевичского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека.

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