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Закон и Порядок

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Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста

Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста

Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись, проходя "мимо каменных плит в память об убитых евреях", сообщает Bild.

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Комментарии
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Александр Sh
перед &quot;л&quot; пропустили букафку Б...
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15 час.
лл
лина любимцева
ХВАТИТ РЫДАТЬ У ПАМЯТНИКОВ ХОЛОКОСТА... посмотрите, ЧТО ЛЮДИ, ПРЕДКИ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЛИ ХОЛОКОСТ, сейчас вытворяют в Палестине!!
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