Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись, проходя "мимо каменных плит в память об убитых евреях", сообщает Bild.
Первые леди Франции и ФРГ у памятника жертвам Холокоста
Комментарии
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Александр Sh
перед "л" пропустили букафку Б...
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15 час.
лл
лина любимцева
ХВАТИТ РЫДАТЬ У ПАМЯТНИКОВ ХОЛОКОСТА... посмотрите, ЧТО ЛЮДИ, ПРЕДКИ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЛИ ХОЛОКОСТ, сейчас вытворяют в Палестине!!
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10 час.
Ина Куликова
Стра(нн)шние баби...
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7 час.
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