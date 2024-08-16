ОФК – Раднички Крагуевац где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Сербии 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют ОФК и Раднички Крагуевац в рамках Чемпионата Сербии по футболу. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе под Кралевице Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.