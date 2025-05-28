Anthropic разрешит кандидатам использовать AI при подаче заявок на работу

Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Anthropic, разработчик чат-бота Claude, пересматривает свою политику найма: теперь кандидатам разрешат использовать ИИ при подготовке заявок на вакансии.
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