Лучшие моменты матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

Обзоры ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», а также «Вильярреалом» и «Баварией» Карим Бензема (Фото: David Ramos/Getty Images) «Реал» дома со счетом 2:3 уступил «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.