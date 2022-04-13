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Лучшие моменты матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

Лучшие моменты матча Лиги чемпионов «Реал» — «Челси»

Обзоры ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», а также «Вильярреалом» и «Баварией» Карим Бензема (Фото: David Ramos/Getty Images) «Реал» дома со счетом 2:3 уступил «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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