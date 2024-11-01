Глава СК Бастрыкин потребовал доклад дела об избиении подростков в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин приказал доложить ему о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, которое было возбуждено после избиения двух подростков на детской площадке в Самаре .
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