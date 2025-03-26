Депутаты Госдумы предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми

Депутаты от фракции "Справедливая Россия - За правду" намерены внести на рассмотрение парламента законопроект о выплате размером до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки для семей, где с 2024 года родился ребенок.
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