ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

США вытесняют Китай и Россию из Латинской Америки

США вытесняют Китай и Россию из Латинской Америки

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Судя по последним президентским выборам в странах Латинской Америки, Дональд Трамп не намерен отказываться от курса на возвращение этого региона под политический протекторат США, что предполагает вытеснение Китая и России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии