США вытесняют Китай и Россию из Латинской Америки

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Судя по последним президентским выборам в странах Латинской Америки, Дональд Трамп не намерен отказываться от курса на возвращение этого региона под политический протекторат США, что предполагает вытеснение Китая и России.
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