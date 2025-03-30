Зачистка курских сел и хуторов: «СМЕРШ» ловит переодетых бандеровцев, вычисляя их по обувке и запаху

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Свежие комментарии

  • vasechkin7
    Совершенно верно, журналистов и всяких блогеров, нужно по дальше держать от передовых военных, и особенно говорливых ...Зачистка курских ...
  • Сергей Мерзлов
    Всех "скакунов" утилизировать! Они всей республикой скакали и нас "на гиляку" хотели отправить! ПОРА ОТВЕЧАТЬ!!!Зачистка курских ...
  • Юрий Золотарев
    Небось, вышеуказанная женская бандероСРАНЬ плясала и выё-ывалась (в камуфляже) на камеру! А тут - БАЦ! - прилетел "цв..."Десант уничтожен...

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЯ бандероСВОЛОЧЬ должна утилизироваться безо всяких оглядок на &quot;гуманность&quot; - бандеровщина и &quot;гуманизм&quot; понятия категорически не совместимые!
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2 час.
СМ
Сергей Мерзлов
Всех &quot;скакунов&quot; утилизировать! Они всей республикой скакали и нас &quot;на гиляку&quot; хотели отправить! ПОРА ОТВЕЧАТЬ!!!
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1 час.
v
vasechkin7
Совершенно верно, журналистов и всяких блогеров, нужно по дальше держать от передовых военных, и особенно говорливых военных. Да и самих военных надо учить меньше &quot;трещать&quot;. Скорее всего этим и занимаются далекие от ЛБС, &quot;герои&quot; СВО. Однозначно разведка у хохлов работает лучше, да и англосаксы первую скрипку держат.
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56 мин.
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