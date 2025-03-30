Гоголевка — наша. Предстоит вернуть Мирополье, которое Россия по ошибке «подарила» Украине Радомир Маркуш На фото: обстановка в Курской области.
Зачистка курских сел и хуторов: «СМЕРШ» ловит переодетых бандеровцев, вычисляя их по обувке и запаху
Комментарии
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Юрий Золотарев
ВСЯ бандероСВОЛОЧЬ должна утилизироваться безо всяких оглядок на "гуманность" - бандеровщина и "гуманизм" понятия категорически не совместимые!
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2 час.
СМ
Сергей Мерзлов
Всех "скакунов" утилизировать! Они всей республикой скакали и нас "на гиляку" хотели отправить! ПОРА ОТВЕЧАТЬ!!!
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1 час.
v
vasechkin7
Совершенно верно, журналистов и всяких блогеров, нужно по дальше держать от передовых военных, и особенно говорливых военных. Да и самих военных надо учить меньше "трещать". Скорее всего этим и занимаются далекие от ЛБС, "герои" СВО. Однозначно разведка у хохлов работает лучше, да и англосаксы первую скрипку держат.
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56 мин.
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