Зачистка курских сел и хуторов: «СМЕРШ» ловит переодетых бандеровцев, вычисляя их по обувке и запаху

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vasechkin7

Совершенно верно, журналистов и всяких блогеров, нужно по дальше держать от передовых военных, и особенно говорливых военных. Да и самих военных надо учить меньше "трещать". Скорее всего этим и занимаются далекие от ЛБС, "герои" СВО. Однозначно разведка у хохлов работает лучше, да и англосаксы первую скрипку держат.