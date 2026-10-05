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Китай ответил на торговое давление ЕС расследованием импорта химической продукции

Китай ответил на торговое давление ЕС расследованием импорта химической продукции

Министерство коммерции КНР в субботу объявило о запуске антидемпингового расследования в отношении импорта п-нитротолуола из Европейского союза.

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