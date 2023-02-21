Свиньи тоже голодают

А ведь как плакали, как мамой клялись, что зерно из украинских элеваторов с надеждой ждут в голодающих странах Африки! Как пели на весь мир мантру, что русские мешают им накормить страдающих от голода! А они всей душой и зерна много, бери, не хочу! И сжалилась ООН, и потекли бутафорские слезы благодарности по лицам актёров Незалежной, умиляющихся неожиданной заботе Запада! И махали платочками вслед уходящим зерновозам, на весь мир рассказывая сказку о добром Миколе, заботящемся о страждущих! А на практике оказалось, всё зерно прямиком потекло в Испанию на корм свиньям.