Новости, события, факты

146 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Авас Анекак
    Джо Байден обрати...
  • Ловчий
    Если Байден сказал, то значит его слова нужно понимать с точностью до наоборот.Джо Байден обрати...
  • Владимир Соловьев
    По 1 каналу посмотрел передачу под руководством американского! политолога Саймса, где Швыткин с Косачёвым, как бы жал...Джо Байден обрати...

Свиньи тоже голодают

Свиньи тоже голодают

А ведь как плакали, как мамой клялись, что зерно из украинских элеваторов с надеждой ждут в голодающих странах Африки! Как пели на весь мир мантру, что русские мешают им накормить страдающих от голода! А они всей душой и зерна много, бери, не хочу! И сжалилась ООН, и потекли бутафорские слезы благодарности по лицам актёров Незалежной, умиляющихся неожиданной заботе Запада! И махали платочками вслед уходящим зерновозам, на весь мир рассказывая сказку о добром Миколе, заботящемся о страждущих! А на практике оказалось, всё зерно прямиком потекло в Испанию на корм свиньям.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх