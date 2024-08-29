CNN: Ермак и Умеров попытаются уговорить Байдена снять запрет на удары по России

Советник офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров попытаются уговорить Белый дом снять ограничения на удары по России дальнобойным американским оружием.
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