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Царьград

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CNN: Ермак и Умеров попытаются уговорить Байдена снять запрет на удары по России

CNN: Ермак и Умеров попытаются уговорить Байдена снять запрет на удары по России

Советник офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров попытаются уговорить Белый дом снять ограничения на удары по России дальнобойным американским оружием.

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