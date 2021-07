Экспертиза независимой лаборатории не нашла ДНК тунца в сэндвиче Subway с тунцом. Это значит, что либо этой рыбы в бутерброде нет, либо ее ДНК уничтожена в результате переработки, следует из расследования The New York TimesСкандал вокруг сети ресторанов быстрого питания Subway набирает обороты после выхода расследования The New York Times.