Суд взыскивает 13,3 млн с «Уфалейникеля» за вред природе

Арбитражный суд Челябинской области перенес на 13 февраля рассмотрение иска регионального управления Росприроднадзора о взыскании с ОАО «Уфалейникель» 13,268 млн рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
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