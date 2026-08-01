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Регионы России

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Марокко поддержало отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

Марокко поддержало отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

В официальном заявлении FRMF отмечается, что достигнутый прогресс благодаря программам развития ФИФА, особенно на африканском континенте, является важным достижением, которое необходимо сохранить в интересах всех национальных федераций.

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