Марокко поддержало отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам

В официальном заявлении FRMF отмечается, что достигнутый прогресс благодаря программам развития ФИФА, особенно на африканском континенте, является важным достижением, которое необходимо сохранить в интересах всех национальных федераций.
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