Безопасное лето.

Педагогические работники учреждения провели профилактические беседы об обязанностях по обеспечению безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних детей в летний период, вручены памятки о недопущении оставления детей без присмотра вблизи водоёмов, иных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей : при пожаре, на дорогах, железнодорожных пу .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии