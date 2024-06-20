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Безопасное лето.

Безопасное лето.

Педагогические работники учреждения провели профилактические беседы об обязанностях по обеспечению безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних детей в летний период, вручены памятки о недопущении оставления детей без присмотра вблизи водоёмов, иных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей : при пожаре, на дорогах, железнодорожных пу .

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