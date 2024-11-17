«ВО»: ВС РФ ударили по позициям ПВО, аэродромам и энергообъектам на Украине

Позиции противовоздушной обороны, военные аэродромы, а также объекты энергетической инфраструктуры были поражены ночью и утром 17 ноября на Украине силами ВС РФ, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии