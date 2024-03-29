Лавров рассказал о намерениях России в отношении Армении

Ситуация, которая складывается в отношениях между Арменией и Россией, не внушает оптимизма из-за позиции Еревана, который сознательно разрушает отношения с Москвой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем интервью "Известиям".
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