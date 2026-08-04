Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian

Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian .
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