НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

89 подписчиков

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian

Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии