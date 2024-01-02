Орловцам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Выбирая, когда пойти в отпуск в 2024 году, большинство орловцев делятся на два лагеря. Одни стремятся соединить праздники с отпуском так, чтобы отдохнуть подольше, в то время как другие желают получить как можно больше денег за отпуск.
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