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Командир 76-й дивизии ВДВ: освобождение населённых пунктов выполнятся в срок

Командир 76-й дивизии ВДВ: освобождение населённых пунктов выполнятся в срок

Все поставленные задачи по освобождению населённых пунктов выполнятся в срок, доложил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковник Абдулазиз Шихабидов.

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