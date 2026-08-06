Командир 76-й дивизии ВДВ: освобождение населённых пунктов выполнятся в срок

Все поставленные задачи по освобождению населённых пунктов выполнятся в срок, доложил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковник Абдулазиз Шихабидов.
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