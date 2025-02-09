Медсестра закрыла собой от обстрела тяжелораненого бойца ВС России

Спасая тяжелораненого бойца во время украинского обстрела, медсестра ефрейтор Людмила Болилая заслонила его собой, в результате чего получила многочисленные ранения, 9 февраля сообщила пресс-служба Минобороны.
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