Лидер оппозиции Израиля Лапид: ПНА может сыграть роль в будущем управлении Газой

Лидер оппозиции в Израиле Яир Лапид выступил с предположением о том, что Палестинская национальная администрация (ПНА) с течением времени может сыграть роль в процессе управления послевоенным сектором Газа.
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