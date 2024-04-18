В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в транспорте будет бесплатным

В этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 мая по 31 мая и далее с 1 сентября В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в общественном транспорте будет бесплатным, сообщили в Барнаульской гордуме.