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ВС РФ уничтожили более 500 украинских военных на донецком направлении

ВС РФ уничтожили более 500 украинских военных на донецком направлении

На донецком направлении ВС РФ уничтожили свыше пяти сотен украинских военных в ходе контрбатарейной борьбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадима Астафьева.

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