Захарова: Более глубокое погружение США в украинский конфликт получит отпор

Американские элиты продолжают накачивать Киев оружием, чтобы затянуть вооружённое противостояние. Еще более глубокое погружение Запада в спецоперацию на Украине обязательно встретит отпор со стороны Москвы.
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