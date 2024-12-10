Психиатр рассказала, как распознать манипуляции в отношениях

Психиатр Захарова: распознать манипуляции в отношениях помогает осознанность Осознанность помогает распознавать манипуляции, такие как гостинг, рассказала «Татар-информу» психиатр-психотерапевт Оксана Захарова.
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