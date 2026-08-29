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Смешные мемы и картинки о дальнобойщиках

Смешные мемы и картинки о дальнобойщиках

Юмор про здоровых мужиков, которые вечно на колесах! Праздник у людей, которые лишь изредка слезают с колес и ступают по бренной суше: День дальнобойщика сегодня! Отмечается он в последнюю субботу последнего месяца лета.

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