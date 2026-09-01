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«Огненное кольцо» вокруг Киева. 51 день ударов

«Огненное кольцо» вокруг Киева. 51 день ударов

Ночные взрывы, десятки целей за сутки, атаки на военные объекты и логистические узлы. Киевский регион вновь оказался в центре масштабного противостояния.

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