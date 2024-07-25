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Доцент Белянчикова: банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве

Доцент Белянчикова: банки стали блокировать переводы при возможном мошенничестве

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала агентству "Прайм", что с 25 июля банки стали блокировать на два дня переводы в случае, если данные получателя содержатся в базе о мошенничестве.

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