Врач-травматолог объяснил, как правильно кататься на ватрушке

Наиболее распространенными травмами при катании на ватрушке являются переломы позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов, сообщает врач-травматолог Морозов.
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