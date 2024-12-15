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Врач-травматолог объяснил, как правильно кататься на ватрушке

Врач-травматолог объяснил, как правильно кататься на ватрушке

Наиболее распространенными травмами при катании на ватрушке являются переломы позвоночника, верхних и нижних конечностей, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов, сообщает врач-травматолог Морозов.

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