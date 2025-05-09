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"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой приезд на Парад Победы в Москву, в последний момент вдруг "вспомнив", что 10 мая - день рождения его покойного родителя Гейдара Алиева и ему на торжествах по такому случаю непременно надо присутствовать.

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Комментарии
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Зоя
без него   воздух чище,не хватало его мерзотной подлой рожи на Параде Победы,а папа ,небось,с того света смотрит и думает,кого   я вырастил?!!!
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15 час.
ШН
Шеин Никита
Диплома МГИМо его лишить. Зачем он хаму? Пусть будет без высшего образования!
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15 час.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Всех азеров домой! Фуд-Сити и Садовол закрыть как Черкизон! Активы забрать!!! И всё!!!! Они берега потеряли!!! И больше не давать развиваться здесь!!!
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13 час.
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