"Откосил" от Парада Победы: Зарвавшийся в хамстве Алиев побоялся посмотреть в глаза Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил свой приезд на Парад Победы в Москву, в последний момент вдруг "вспомнив", что 10 мая - день рождения его покойного родителя Гейдара Алиева и ему на торжествах по такому случаю непременно надо присутствовать.
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